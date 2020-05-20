مفيد فوزي يكشف مفاجأة عن العندليب وعادل إمام

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عادل إمام

مفيد فوزي

مشروع قومى

كشف الإعلامي مفيد فوزي، عن أن الفنان القدير عادل إمام يُشبه 100 مليون مصري، لكنه فنان وسيم بجنونه وحبه للفن، كما أن انحياز إمام للبسطاء جزء مهم في منهج حياته، موضحًا أن إمام يُعد أغلى اسم بهجة لدى المصريين، والمؤسسة الأهم التي وقفت وراءه في نجاحاته هي زوجته والتي كانت لها دور كبير في نجاحه ومساندته".

وأضاف "فوزي"، وذلك خلال حواره في برنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة "إم بي سي مصر"، أن الزعيم جاء من بيت متوازن ومتوازٍ ومتناغم مثل بيوت أغلب المصريين، فلم يوافق عادل إمام على إطلاق عليه أي ألقاب من مفيد فوزي خلال حواراته الصحفية معه، مؤكدًا أن الفنان عادل إمام هو مشروع قومي، لأنه عمل على نفسه جيدًا وكان لا يكلّ ولا يملّ من العمل وتطوير أعماله، كما أن علاقة عادل إمام بالفنان الراحل فؤاد المهندس كانت احتراما متبادلا.

وأشار إلى أن الزعيم ما زال يتعامل مع الفن بمنطق "الهاوي"، بالرغم مما وصل إليه، كما أنه حريص على استدعاء النجوم في أعماله الفنية، موضحًا أن العندليب الراحل عبد الحليم حافظ كان يأتي لحضور مسرحية "مدرسة المشاغبين" للاستمتاع بمشهد واحد لعادل إمام ثم يترك المسرح، مضيفًا كان لديه شعور بالتوأمة بين العندليب والزعيم، مطالبًا عادل إمام بعدم الاعتزال واستكمال مسيرته الفنية كونه قادرا على العطاء.

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