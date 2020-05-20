» مواجهات بين سفينة مسلحة وخفر السواحل الإيراني بمياه الخليج

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وكالات- الدويني فولي

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أصيب عدد من شرطة خفر السواحل الإيراني بحروق وجروح، اليوم الأربعاء، خلال التصدي لسفينة كانت تهرب الوقود في مياه الخليج.

وبحسب روسيا اليوم، العملية أسفرت عن مقتل اثنين من المهربين واعتقال 11 واحتجاز السفينة ومصادرة 200 ألف لتر من الوقود، وتمت مصادرة 13 صاروخا حارقا كانت على متن السفينة.

وقال حسين دهكي، قائد خفر السواحل في إقليم هرمزكان: "عدة سفن لتهريب الوقود كانت تخرج من المياه الإيرانية، وهي من بادرت بإطلاق صواريخ حارقة ذات قدرة تدميرية عالية على قواتنا".

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