» مهاجم "أورلاندو" على رادار الزمالك

20 مايو 2020 - 12:56 م

يخطط مجلس إدارة نادى الزمالك للتعاقد مع المهاجم الزامبي جاستن شونجا لاعب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وقالت صحيفة "citizen " الجنوب أفريقية، إن مجلس إدارة نادي الزمالك لديه رغبة في التعاقد مع شانوجا والذي يمتلك سجلاً دوليًا رفقة منتخب بلاده.

وشارك صاحب الـ23 عامًا مع أورلاندو منذ موسم (2017 - 2018) في 77 مباراة سجل من خلالها 16 هدفًا وصنع مثلهم، بينما لعب شانوجا مع منتخب زامبيا منذ عام 2017 في 15 مباراة دولية سجل من خلالهم سبعة أهداف.