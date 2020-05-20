» مهاجم "أورلاندو" على رادار الزمالك

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يخطط مجلس إدارة نادى الزمالك للتعاقد مع المهاجم الزامبي جاستن شونجا لاعب فريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وقالت صحيفة "citizen " الجنوب أفريقية، إن مجلس إدارة نادي الزمالك لديه رغبة في التعاقد مع شانوجا والذي يمتلك سجلاً دوليًا رفقة منتخب بلاده.

وشارك صاحب الـ23 عامًا مع أورلاندو منذ موسم (2017 - 2018) في 77 مباراة سجل من خلالها 16 هدفًا وصنع مثلهم، بينما لعب شانوجا مع منتخب زامبيا منذ عام 2017 في 15 مباراة دولية سجل من خلالهم سبعة أهداف.


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