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وزير الأوقاف: سأصلي العيد في بيتي

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وكالات- الدويني فولي

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وزير الأوقاف:"هصلي الجمعة في بيتي"

وزير الأوقاف

صلاة

البيت

فيروس كورونا

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمنزله، داعيا المصريين للصلاة في منازلهم.
وقال الوزير في بيان له: سأصلي العيد بإذن الله في بيتي إن كان في العمر بقية، صلوا في بيوتكم، حافظوا على أنفسكم".


وكانت وزارة الأوقاف قد قررت إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بحضور  نحو عشرين مصليا فقط من العاملين بالأوقاف وبمراعاة ضوابط التباعد الاجتماعي والإجراءات الوقائية ، ومراعاة وجود مسافة نحو متر ونصف على الأقل  بين كل مصل وآخر .

 
وأضافت الوزارة أنه سيتم نقل الصلاة على الهواء مباشرة عبر قنوات التلفزيون المصري والإذاعة المصرية ،وسيتم السماح لجميع المساجد التي كانت تقام بها صلاة الجمعة بإذاعة تكبيرات صلاة العيد عبر مكبرات الصوت الخارجية بالمسجد ، دون السماح بالتجمع سواء للتكبير أم للصلاة بالمساجد أو الساحات ، مع عدم ترك المسجد مفتوحا أثناء إذاعة تكبيرات العيد ، و تطبيق العقوبات المقررة لمخالفة قرارات  معالي السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن منع التجمعات أو مخالفة تعليمات وزارة الأوقاف بشأن تعليق الجمع والجماعات بما في ذلك أي تجمع لصلاة العيد سواء في المساجد أم في الساحات حفاظًا على النفس البشرية من أية مخاطر تصيبها نتيجة التجمعات وأثرها في سرعة نقل العدوى بفيروس كورنا  ، وذلك انطلاقا من أن أعظم مقاصد شريعة الاسلام حفظ النفوس وحمايتها ووقايتها من كل الأخطار والأضرار ، على النحو الذي فصله بيان هيئة كبار العلماء بالأزهر  الشريف .


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