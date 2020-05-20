» 3 أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة لعظمتها.. تعرف عليها

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يوم القيامة

عبلة الكحلاوي

موازين

كشفت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، عن أن هناك ثلاثة أعمال لا تدخل الموازين يوم القيامة لعظمتها، أولها: العفو عن الناس، فلم يحدد الأجر عليه، قال - تعالى-: « فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ».

وأضافت «الكحلاوي»، في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ثاني أمر لم يحدد الله - تعالى- له الأجر: الصبر، قال -تعالى-: «إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ».

وتابعت الداعية الإسلامية أن ثالث أمر لم يحدد الله - تبارك وتعالى- له الأجر لعظمه: الصيام، ورد في الحديث القدسي قوله - سبحانه-: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به».

وأوضحت أستاذة الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية أنه ينادي مُنادٍ يوم البعث: "أين الذين أجرهم على الله؟"، فـيقبل الصابرون والصائمون والعافون عن الناس، معلقة: «جعلني الله وإياكم منهم».

ولفتت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، في وقت سابق، إلى أن هناك دعاء في السنة النبوية يفتح لك أبواب الجنة الثمانية، معلقًا: « هل تعلم لمن ستفتح أبواب الجنة الثمانية؟».

وبينت « الكحلاوي» في منشور لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن من توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال:

«أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة ، يدخل من أيها شاء».

وواصلت الداعية الإسلامية أن هذا حديث صحيح بإسناد مسلم، لافتة: "ولك أن تزيد كما ورد في السنة النبوية الشريفة أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك".


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