» «الزعيم» يدرس ضم على معلول من الأهلى

20 مايو 2020 - 01:44 م

تلقى نادى الهلال السعودى، ترشيحات من أجل التعاقد مع الظهير التونسى على معلول لاعب النادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع "tunisienumerique "، إن إدارة الهلال تلقت عرضًا للتعاقد مع اللاعب، لكن هناك صعوبات كبيرة في التعاقد مع واحد من أهم اللاعبين في تشكيلة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للنادى الأهلى.

وأوضح أن معلول محل تقدير كبير من جماهير الأهلى، كما أن اللاعب التونسى لديه حالة قناعة كبيرة بالتواجد داخل القلعة الحمراء، خلال الفترة المقبلة.