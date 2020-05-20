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إصابة زوجة محافظ الدقهلية بـ كورونا

الحياة السياسية

الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية
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وكالات- الدويني فولي

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كورونا

محافظ الدقهلية

كشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية عن إصابة زوجة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بـ فيروس كورونا ، حيث جرى نقلها معه لاستراحة بالدقهلية لتلقى العلاج بعد إصابته بالفيروس.
وأضافت المصادر حسب صدي البلد، أن فريق الترصد بالطب الوقائى، توجه لمنزل المحافظ بالقاهرة وتم أخذ مسحات من المخالطين له من أسرته وشملت زوجته وابنتيه ووالدته وجاءت ثلاث نتائج سلبية بينما جاءت نتيجة زوجته إيجابية للفيروس.
وأشارت  المصادر إلى أنها تم عزلها معه باستراحة المحافظة رغم أن ذلك مخالفا لبروتوكول وزارة الصحة إلا أن المحافظ هو الذي أصر على نقلها معه للاستراحة.

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