» إصابة زوجة محافظ الدقهلية بـ كورونا

كشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية عن إصابة زوجة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بـ فيروس كورونا ، حيث جرى نقلها معه لاستراحة بالدقهلية لتلقى العلاج بعد إصابته بالفيروس.



وأضافت المصادر حسب صدي البلد، أن فريق الترصد بالطب الوقائى، توجه لمنزل المحافظ بالقاهرة وتم أخذ مسحات من المخالطين له من أسرته وشملت زوجته وابنتيه ووالدته وجاءت ثلاث نتائج سلبية بينما جاءت نتيجة زوجته إيجابية للفيروس.