إلغاء حفل جوائز الأفضل في فرنسا

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أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الفرنسية، إلغاء حفل توزيع جوائز الأفضل لعام 2020 الجاري، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت الرابطة في بيان لها: "لا مكان في قلب الكرة الفرنسية للاحتفال أو توزيع الجوائز الفردية في هذه الفترة من الأزمة".

وأضافت: "قررنا عدم إقامة حفل توزيع جوائز الرابطة للعام الجاري".

وألغي الموسم الجاري الدوري الفرنسي بقرار حكومي، وتم منح اللقب لباريس سان جيرمان، كما منحت جائزة الهداف لكيليان مبابي مهاجم الفريق، وزميله أنخيل دي ماريا أفضل صانع ألعاب.


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