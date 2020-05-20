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قناة تركية تعتذر بعد "القدس إسرائيلية"

قناة تركية تعتذر بعد "القدس إسرائيلية"

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قناة تركية تعتذر بعد "القدس إسرائيلية"

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قناة تركية تعتذر بعد "القدس إسرائيلية"
قناة تركية تعتذر بعد "القدس إسرائيلية"
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عبد القادر وحيد- متابعات

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القدس

عاصمة إسرائيلة

قناة تركية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، جدلا واسعا بعد أن أذاعت قناة "A Haber " ، بثّا مباشرا من مدينة القدس الفلسطينية.

وأخطأت القناة أثناء البث المباشر، حيث قالت إن البث من مدينة  القدس الإسرائيلية.

وجاء البث المباشر الذي أذاعته القناة قبل أيام، وذلك تعليقا على واقعة العثور على السفير الصيني لدى إسرائيل مقتولا.

محرر وكالة الأناضول للأنباء ألب بوراز، كان أول المعلقين على هذه السقطة التي تعتبر تاريخية، بعد أن أثير الكثير من الجدل حول الأمر، قائلا : "هذا الخطأ الكبير تتحمله القناة، ولا علاقة له بي أو بالمؤسسة التي يعمل فيها".

بينما حاولت مقدمة البرنامج زينب بايرام أوغلو، تهدئة ردود الأفعال الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال حسابها على تويتر، قائلة: "القدس هي عاصمة فلسطين، لقد حدث خطأ غير مقصود، نحن حزينون".


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