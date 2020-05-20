أسعار الذهب تواصل الارتفاع والجرام يقفز 5 جنيهات

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أسعار الذهب

جرام الذهب

سوق الصاغة

واصلت أسعار الذهب في مصر، ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الأربعاء 20 مايو 2020، وبلغت قيمة الزيادة نحو 5 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.

يأتي ذلك بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات أمس الثلاثاء، بقيمة تراوحت بين 9 جنيهات و 12 جنيها في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.

وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 766 جنيها، وعيار 18 نحو 657 جنيها، وعيار 24 نحو 875 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6128 جنيها.

وكانت أسعار الذهب في مصر، شهدت زيادة تاريخية خلال تعاملات أمس الاثنين، بقيمة تراوحت بين 10 جنيهات و13 جنيها.

حيث سجلت أسعار الذهب العالمية، أعلى سعر لها منذ عام 2013، بينما سجلت أسعار الذهب المحلية أعلى سعر تاريخي لأسعار الذهب في مصر.

وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.

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