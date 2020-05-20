بالفيديو.. شفاء أصغر طفل من فيروس كورونا

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أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بشري سارة خاصة في ظل الظروف الراهنة، عن شفاء أصغر طفل مصاب بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” بالشرقية.

حيث يبلغ الطفل من العمر سنتين، وذلك بالإضافة إلى شفاء 18 حالة آخرين، ليرتفع بذلك معدلات الشفاء بمستشفي العزل بقرية شيبة مركز الزقازيق والتي تم تخصيصها من مديرية التضامن الاجتماعي لمديرية الشئون الصحية.

وأضاف “مسعود”، أن إجمالي عدد حالات الشفاء التي تم خروجها من المستشفى أصبح 77 حالة حتي الآن في أقل من شهر منذ بداية العمل بالمستشفي.

ويأتي ذلك بعد خروج الـ 19 حالة وتماثلهم للشفاء تماماً من فيروس كورونا، وتقديم كافة الرعاية الطبية لهم وفقاً لبروتوكول العلاج المحدد من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.حيث تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلي سلبية.

وأكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، علي فرحة وسعادة الجيش الأبيض في تحسن الحالات وخروجها بصحة جيدة، والذين قاموا بالاصطفاف والتصفيق لتهنئة المرضي الذي تم شفائهم، وبالزغاريد تم تقديم باقات من الورود لهم، تعبيراً عن سعادتهم بتماثلهم للشفاء، وداعين المولي عز وجل أن يشفي كل المصابين من هذا المرض، ويحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء.

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