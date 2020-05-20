«قصة شعر» تنتهك قواعد كورونا.. توتنهام يحقق مع المدافع «سيرج أورير»

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يحقق نادي توتنهام الإنجليزي مع مدافعه الإيفواري سيرج أورير، بعد أن كسر قواعد التباعد الاجتماعي مجددًا.
وشوهد أورير في وقت سابق وهو يركض بالقرب من صديق، قبل أن ينشر لقطات لنفسه وهو يتدرب مع موسى سيسوكو، حيث لم يلتزم أي منهما بقاعدة المترين. واضطرا إلى إصدار اعتذار قبل التبرع لهيئة الرعاية الصحية في إنجلترا.

وقالا في بيان مشترك: "نحن ندرك أنه بصفتنا لاعبي كرة قدم محترفين لدينا مسؤولية أن نكون قدوة، خاصة خلال هذه الفترة غير المستقرة التي يواجهها الجميع في جميع أنحاء العالم.

وأضافا: "نود أن نعتذر عن عدم تقديم المثال الصحيح هنا. يجب علينا جميعًا احترام نصيحة الحكومة لتقليل عدد الأرواح المفقودة خلال هذا الوباء".

وتابعا في اعتذارهما: "لا يمكننا أن نشكر موظفي NHS بما يكفي لعملهم الدؤوب في هذا الوقت، وسنقدم كلانا تبرعًا ماليًا لإظهار دعمنا لجهودهم".

وشارك اللاعب ذاته صورة لنفسه عبر تطبيق "إنستجرام على مقربة من شخص آخر، وهو يبرز قصة شعره الجديدة، وفق صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كما تعرض خوسيه مورينيو مدرب توتنهام لانتقادات شديدة، لأنه تلقى جلسة تدريبية في حديقة محلية في وقت سابق من الإغلاق.

وقال: "أقبل أن أفعالي لم تكن متماشية مع البروتوكول الحكومي ويجب أن يكون لدينا فقط اتصال بأفراد أسرتنا. من الضروري أن نؤدي جميعًا دورنا ونتبع النصائح الحكومية من أجل دعم أبطالنا في NHS وإنقاذ الأرواح".

وقال عمدة لندن صادق خان إن اللاعبين ومورينيو يجب أن يكونوا قدوة.

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