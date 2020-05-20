تراجع الإصابات في الكويت وارتفاعها في عمان والبحرين

20 مايو 2020 - 05:20 م

سجلت السلطات الكويتية في آخر 24 ساعة انخفاضا في الإصابات اليومية بفيروس كورونا، بعد قفزة قياسية حصلت أمس، فيما رصدت السلطات العمانية والبحرينية ارتفاعا ملموسا في وتيرة تفشي الوباء.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 804 إصابات جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" (مقابل 1073 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد 17568.

وتوفى ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بـ"كوفيد-19" في الكويت خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 124، فيما ارتفع عدد المتعافين بواقع 204 حالات شفاء جديدة وبلغ 4885 شخصا.

وفي سلطنة عمان، شهدت حصيلة الإصابات بكورونا خلال اليوم الأخير ارتفاعا بـ372 حالة جديدة (مقابل 292 إصابة في اليوم السابق)، وأصبح مجموعها العام 5671 إصابة.

وسجلت وزارة الصحة في سلطنة عمان وفاة جديدة واحدة ناجمة عن الفيروس اليوم، والضحية مواطن عماني في سن 70 عاما، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوى في الدولة إلى 28 حالة وفاة. وتماثل 1661 مريضا للشفاء من كورونا في عمان حتى اليوم.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة اليوم عن رصد 311 إصابة جديدة بكورونا (مقابل 190 إصابة في اليوم السابق)، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 7843، بما في ذلك 12 حالة وفاة و4497 حالة نشطة و3334 حالة شفاء.