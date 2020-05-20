كورونا.. 14 ألف إصابة و680 وفاة في مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 745 حالة إصابة جديدة بفيروس، ليصل إجمالي الإصابات داخل مصر منذ تضررها من الفيروس إلى 14229 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة متأثرة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات، منذ تضرر البلاد من كورونا إلى 680 حالة.

وأشار الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 4584 حالة، من ضمنهم الـ 3994 متعافيًا.

فيما خرج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.