» معلمة أقامت علاقة مع تلميذها تطلب الطلاق من زوجها

20 مايو 2020 - 07:26 م

أقامت معلمة أمريكية أدينت بإقامة علاقة غير مشروعة مع صبي يبلغ من العمر 13 عامًا، دعوى طلاق من زوجها.





وأوقفت بريتاني زامورا، البالغة من العمر 27 عامًا في عام 2018، وهي الآن تقضي عقوبة السجن 20 عامًا.





ووفقًا لتقارير، فقد تقدمت الآن بطلب الطلاق من زوجها. وبحسب موقع (News News) فإنها ستتخلى عن نصيبها في منزل أسرتها وممتلكات أخرى.





وكان قد ألقي القبض عليها بعد أن اتصل والدا الصبي بالسلطات، حيث تقول المحكمة إنها أرسلت إليه سلسلة من الرسائل الجنسية أثناء علاقتهما.





وبعد أن أخبرها الصبي أنه يريد ممارسة علاقة معها، ردت في رسالة واحدة: "أريدك كل يوم بلا حدود زمنية". وقالت في أخرى: "إذا تمكنت من ترك وظيفتي و(كنت أمارس (...) معك) طوال اليوم، فسأفعل".





وقالت الشرطة، إنها أرسلت له أيضًا مجموعة من الصور العارية، وواحدة من ملابسها الداخلية.





وأظهرت صور من داخل المحكمة بريتاني تبكي. ومن المقرر الإفراج عنها في عام 2038، ولكن يجب أن تسجل كمرتكب جريمة جنسية، وستخضع للمراقبة بقية حياتها.





وبحسب تقارير، فإن المعلمة اعترفت خلال التحقيقات بأنها كانت تريد التحرش بالتلاميذ بعدما غازلتهم في إحدى المجموعات الخاصة بهم عبر الإنترنت، ثم أرسلت لهم صورها وهي عارية.



