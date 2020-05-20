» دوي هائل يصم الأذان يثير الرعب في الهند.. والسبب غامض

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دوى صوت ضجيج يصم الآذان فوق مدينة بنجالور عاصمة ولاية كارناتاكا الواقعة في جنوبي الهند اليوم.
وشارك أحد السكان المحليين مقطع فيديو على موقع "تويتر" يظهر الصوت المرعب، حيث سمع دوي أربع انفجارات في غضون خمس ثوانٍ تقريبًا.

ويتبع كل ضجيج صوت هدير عميق أشبه بالهزة الارتدادية. لا يوجد حتى الآن أي تفسير رسمي لهذا الصوت المفزع، لكن الشرطة كانت على اتصال بالقوات الجوية في حالة وجود طائرات مقاتلة في المنطقة، بحسب صحيفة "إكسبريس" الهندية.

وبحسب الشرطة، فقد سمع الصوت بشكل متكرر لمدة ساعة تقريبًا بدءًا من حوالي الساعة 1.20 مساءً بالتوقيت المحلي.

وقال باسكار راو، مفوض شرطة بنجالور: "خلال الساعة الماضية سمع الناس الصوت، سألت القوات الجوية عن حركة الطائرات المقاتلة".

في الوقت الذي نفى فيه مركز ولاية كارناتاكا لرصد الكوارث الطبيعية (KSNDMC) في تغريدة أن تكون "الضوضاء الصاخبة المجهولة" جراء زلزال ضرب المنطقة. 

وقالت: "النشاط الذي تم الإبلاغ عنه في بنجالور ليس بسبب زلزال. لم تقم أجهزة قياس الزلازل بالتقاط أي اهتزاز أرضي كما يحدث بشكل عام أثناء الهزة الخفيفة. النشاط هو مجرد ضجيج غير معروف بصوت عال".

ولم يستجب سلاح الجو الهندي بعد، لكن طيارًا سابقًا زعم أنه إذا كان الصوت ينتمي إلى إحدى المقاتلات، فهذا يعني أنه حدث خطأ.

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن المصدر: "خلال التجارب الجوية، سيتضمن ملف التعريف اختبار السرعة الأسرع من الصوت".

وأضاف: "ومع ذلك، هناك معايير واضحة لكيفية القيام بذلك وإذا كان بالفعل من طائرة، فإنه سيكون عن طريق الخطأ".

وبينما تستمر الأسئلة حول مصدر الصوت، وانهالت التعليقات والتكهنات حول أسباب الدوي الهائل على وسائل التواصل الاجتماعي.

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