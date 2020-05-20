وفاة الأمير الألماني في طابور العرش البريطاني في حادث مأساوي

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الأمير الألماني أوتو أمير هيسن
الأمير الألماني أوتو أمير هيسن
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فتحي مجدي

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توفي أمير ألماني في طابور العرش البريطاني في حادث دراجة نارية.

وتوفي الأمير الألماني أوتو أمير هيسن في حادث دراجة نارية مأساوي يوم الأحد عن عمر يناهز 55 عامًا.

ووفقًا لصحيفة "بيلد الألمانية، فإن الحادث وقع عندما اصطدم الأمير أوتو بدراجته النارية دوكاتي ملتيسترادا، بدرابزين الحماية المركزي على الطريق السريع A96 بالقرب من مدينة لينداو الألمانية، وهو في طريقه إلى مقاطعة تيسينو في سويسرا.

وبحسب الصحيفة، فقد أصيب الأمير الذي كان مغرمًا بالدراجات النارية والسيارات الرياضية بجروح متعددة وتوفي في مكان الحادث. 

والأمير أوتو وهو رجل أعمال، كان يمتلك عددًا من مطاعم ماكدونالدز في مدينة إنجولشتات في ألمانيا، ينتمي إلى عائلة ألمانية نبيلة، فهو الابن الثاني لوليام هيس-فيليبستال-بارشفيلد "، وريث عائلة هيس-فيليبسثال النبيلة، ومن سلالة الملك فريدريك وليام الثالث ملك بروسيا"، والملك وليام الأول ملك هولندا، وجدته لوالده، هي الأميرة ماريان أميرة بروسيا، والتي تنتمي لعائلة هوهنتسولرن النبيلة وهي إحدى الأسر الملكية الألمانية.

الأمير أوتو تزوج من كلارا بليكهاوزر، في سبتمبر 1998، وانفصلا في عام 2017، وأنجب من زيجته ب لأربعة أبناء تتراوح أعمارهم بين 11 و21 سنة. 

ووفقًا لعالم الأنساب الملكي دانييل ويليس، فإن الأمير أوتو هو رقم 1،461 في سلسلة العرش البريطاني.

وقد شارك في حملات توزيع الطعام على الضعفاء والمحتاجين في ميونيخ في بداية مايو، في إطار مبادرة Caritas التي نظمها الطاهي الألماني الشهير ألفونز شوبيك خلال أزمة تفشي وباء كورونا.

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