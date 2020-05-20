القبض على 3 أشقاء.. تطورات جديدة في مقتل طالبة لبنانية ببريطانيا

20 مايو 2020 - 08:01 م



ألقت الشرطة البريطانية، القبض على ثلاثة أشقاء بتهمة قتل طالبة القانون، اللاجئة اللبنانية آية هاشم أثناء ذهابها للتسوق في وقت سابق هذا الأسبوع.





وعثر على هاشم (19 عامًا) مضرجة في دمائها بعد أن تلقت رصاصة في صدرها على طريق "كينجز" في بلاكبيرن، بينما كانت في طريقها إلى سوبر ماركت "ليدل" بعد ظهر الأحد.





والمعتقلون الثلاثة الذين أوقفتهم الشرطة ليل الاثنين، هم: فيروز (39 عامًا)، سهيل ( 36 عامًا)، ونديم سليمان (33 عامًا)، وجميعهم من بلاكبيرن.





وإجمالاً، تم القبض على 9 أشخاص على صلة بالجريمة. إلى جانب الثلاثة، ألقي القبض اليوم على امرأتين تبلغان من العمر 19 و 26 عامًا للاشتباه في مساعدة الجناة، بينما يحتجز شاب يبلغ من العمر 28 عامًا للاشتباه في ارتكابه جريمة قتل.





واعتقل رجلان آخران يبلغان من العمر 31 و 35 الحين للاشتباه في قتلهما، وتم القبض على شاب 29 عامًا للاشتباه في مساعدة الجاني. ولا يزال التسعة قيد الاحتجاز.





وتظهر لقطات لكاميرات المراقبة تباطؤ سيارة ماركة "تويوتا أفينسيس" أمامها قبل أن تنهار الفتاة على الأرض.





وهرعت الشرطة والمسعفون إلى مكان الحادث، وعلى الرغم من محاولة إنقاذ الفتاة، تم الإعلان عن وفاتها بعد وقت قصير في المستشفى.





وقال بيان لعائلة آية إن الحادث أدى إلى تدميرها. وأضافت: "تم أخذ ابنتنا الجميلة آية البالغة من العمر 19 عامًا منا في أسوأ الظروف"، وفق ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وكان والد آية إسماعيل فر إلى بريطانيا من موطنه لبنان من أجل حياة أفضل بعد إطلاق النار عليه قبل 10 سنوات.





وقال لوكي حسين، وهو صديق للعائلة، إن والد آية أصيب برصاصة في تبادل لإطلاق النار وانتقل إلى إنجلترا أملاً في حياة جديدة، وقضى تسع سنوات كطالب لجوء قبل الحصول على الجنسية البريطانية العام الماضي.





وكانت تدرس آية في السنة الثانية بكلية القانون في جامعة سالفورد، وكانت ناشطة في العمل التطوعي ضمن مجتمع اللجوء واللاجئين في بلاكبيرن، كما أنها متطوعة في جمعيات الأطفال بالمنطقة.









وهي الأبنة الكبرى بين عائلتها التي تضم أربعة أشقاء، ونعاها والدها إسماعيل وقال إنها كانت قد اجتازت مؤخرا امتحان القانون في السنة الثانية بالجامعة، وكانت نائب رئيسة جمعية القانون في كليتيها.







