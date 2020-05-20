مهيب عبدالهادي يرد على خالد الغندور: "كفاية كذب"

20 مايو 2020 - 09:12 م

رد الإعلامي مهيب عبدالهادي، على تصريحات خالد الغندوي مقدم برنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك، بشأن رفض أمير مرتضى منصور المشرف الأول على الفريق الأول لنادي الزمالك، الظهور في برنامج "رامز مجنون رسمي" مقابل 600 ألف جنيه.

وأكد مهيب عبدالهادي ، أن ما قاله "الغندور" كذب، كاشفًا تفاصيل ما حدث في تدوينات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال :" رسالة إلي السيد خالد الغندور:أندهشت بالامس عند مشاهدتي لمقطع من برنامج زملكاوي والذي يبث علي فضائية قناة الزمالك ومحاولتك الزج باسمي في رواية نتاج خيالك الخصب و مختلقة أصلا وموضوعاً".

وتابع :" حيث أنني عرضت علي السيد مدير الكرة في ناديكم الموقر الاستضافة في برنامج رامز مجنون رسمي وهو العرض الذي قوبل بالرفض من قبله لذا لزم التنوية علي كذب وأفتراء وبهتان هذه الرواية جملة وتفصيلا".

وأضاف "مهيب" :" حيث أننا لا نتبع مثل هذة الوسائل الرخيصة في برنامج فاقت شهرته الافاق ويسعي معظم المشاهير سواء فنانين او رياضيين للظهور من خلاله وليس العكس،،،لذا لزم التوضيح للجماهير علي كذب رواية السيد خالد".

وكان خالد الغندور، انتقد ظهور مدير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ في برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال على قنوات "إم بي سي".

وأكد الغندور خلال تقديم برنامجه مساء أمس أن سيد عبد الحفيظ قد يترك منصبه عقب ظهوره في "رامز مجنون رسمي"، مشيراً إلى أن عبد الحفيظ فضل الفلوس على اسم ومكانة النادي الأهلي.

وكشف خالد الغندور ان فريق إعداد البرنامج حاول الحصول على موافقة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمير مرتضى منصور للظهور في "رامز مجنون رسمي" لكنه رفض، مؤكدا أن نجل مرتضى منصور رفض 600 ألف جنية وصمم على عدم الظهور، وأن إدارة البرنامج كانوا على استعدادا لدفع مبلغ اكبر لأمير مرتضى منصور لكنه رفض.

وقال الغندور إنه يعرف العبارات التي قالها سيد عبد الحفيظ في حقه تعليقا على صورته خلال البرنامج، والتي لم تعرض بعد ان قام مخرج البرنامج بمنع اذاعتها.