بالفيديو.. محيي إسماعيل يتوسل لرامز لفكه من الكرسي

حل الفنان محيي إسماعيل، ضيفًا على الحلقة الـ27، من برنامج «رامز مجنون رسمي»، الذي يُذاع على قناة «mbc مصر».

وفي الفقرة الثانية من الحلقة، قام رامز جلال بأخذ رأي الضحية في لون شعره ليقول: "عجبني لون شعرك وأتمنى أعمله"، ليقوم "رامز" برش شعره باللون الأزرق، ومرجحته على كرسي الاعتراف في جميع الاتجاحات.

وقال له الضحية: "لا يا رامز بدوخ"، وطالبه "رامز" بأن يقول له "يا أستاذ رامز"، ليقول له محيي إسماعيل: "يا أستاذ رامز أنت أعظم ممثل في مصر وعم العالم".



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