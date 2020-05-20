ارتفاع جديد.. ننشر سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم

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ارتفاع

اسعار الدولار

التعاملات

ارتفع سعر صرف الدولار بقيمة قرش واحد مقابل الجنيه في بعض البنوك بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات.

ويشهد سعر الدولار ارتفاعات طفيفة منذ بداية الأسبوع بعد أن ظل مستقرا دون تغير منذ منتصف مارس الماضي.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.73 جنيه للشراء، و15.83 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك القاهرة إلى 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في بنك الإسكندرية إلى 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنوك التجاري الدولي، وكريدي أجريكول، ومصرف أبو ظبي الإسلامي، والتعمير والإسكان، والبركة، والعربي الإفريقي، وقناة السويس عند 15.74 جنيه للشراء، و15.84 جنيه للبيع.


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