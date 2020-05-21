» إصابة 10 آلاف عامل بالصحة بكورونا.. في هذه الدولة

21 مايو 2020 - 12:27 م

نقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن نائب وزير الصحة، اليوم الخميس، قوله إن نحو 10 آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا.







وقال قاسم جان بابائي: "أصيب نحو عشرة آلاف من العاملين في قطاع الصحة بالمرض المميت في إيران وتوفي بعضهم".

وأعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الخميس، تجاوز عدد الإصابات بوباء كوفيد-19 في البلاد، 129 ألف حالة بعد تسجيل 2392 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، فيما بلغت أعداد الوفيات 7249 حالة.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في مؤتمر صحفي: "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل 129341 حالة بعد تسجيل 2392 إصابة جديدة منذ 24 ساعة".



