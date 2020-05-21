فنان شهير يتعرض لوعكة صحية: "آسف على اختفائي"

21 مايو 2020 - 12:28 م

كشف الفنان محمد محمود عبد العزيز عن تعرضه لوعكة صحية شديدة، من خلال حسابه الشخصي بموقع تويتر.

وكتب محمد محمود عبد العزيز قائلا: "الحمد لله على كل حال، أسف على اختفائى الكام يوم اللى فاتوا".



وأضاف: "والسبب نزلة معوية حادة، ربنا ما يورى حد اللى أنا شفته الكام يوم اللى فاتوا، دعواتكم".



وانهالت التعليقات من متابعي محمد محمود عبد العزيز معلقين: "ألف ألف مليون سلامة عليك.. شفاك الله وعفاك"، "ربنا يشفيك ويعافيك يا رب ويرحم والدك ويغفر له ويسكنه فسيح جناته أمين يارب العالمين ".

