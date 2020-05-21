السيسي مقاطعا وزير النقل: "اللي بيقبض يشتغل"
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موسى لوزيرة الصحة: اطلعي ردي على النائبة شيرين فراج
"الشباب والرياضة" تعلن موعد النشاط الكروى
إيمان هاني
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