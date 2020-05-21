السيسي مقاطعا وزير النقل: "اللي بيقبض يشتغل"

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قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير النقل المهندس كامل الوزير، أثناء حديثه عن الخطة الزمنية للانتهاء من تنفيذ مخطط تطوير محور التعمير، والمقررة لها عامان، قائلا: "اللي بيقبض يشتغل".

 وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالإسكندرية، اليوم الخميس، مخاطبا وزير النقل: "لا مش هينفع، أنت كده بتتكلم في سنتين، "هى سنة واحدة، مش عندك شركات تفضل تشتغل".

وتابع الرئيس مواصلا حديثه للوزير: "مش الناس بتقبض، واللي بيقبض يفضل يشتغل، الطريق ده سنة بس، مش سنتين".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري، مأوى الصيادين "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية.

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