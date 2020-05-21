» السيسي: "هتغلط هيتقبض عليك مش هسيبك "

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إفتتاح

السيسي

الإسكندرية

بشاير الخير

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن إصلاح أوضاع التعديات لن يكون على حساب المواطنين، معقبا: "كل واحد هياخد حقه".

وأضاف "السيسي"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالإسكندرية، اليوم الخميس، متسائلا: "معقول أن أجهزة الدولة تقاضي بعضها البعض"؟، معقبا :" التقاضي بين أجهزة الدولة يجب أن يكون آخر إجراء يتم اللجوء له".

وتابع الرئيس منفعلا: "اللي يعمل غلطة لازم يتقبض عليه، مش هسيبك أبدا، هو إحنا هنفضل نجري وراء العشوائيات طول عمرنا، لو الأمر لو يحتاج تعديل تشريعي فيجب أن يتم التعديل".

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مشروع التطوير الحضاري، مأوى الصيادين "بشاير الخير 3" بمدينة الإسكندرية.

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