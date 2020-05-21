غضب سعودي بسبب دفن صالح كامل بجوار قبر السيدة خديجة

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السيدة خديجة

سادت موجة من الغضب، عقب دعوات روجت لدفن رجل الأعمال السعودي صالح كامل بجوار السيدة خديجة زوج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.

الداعية السعودي ماهر بن ظافر القحطاني وجه رسالة قاسية على حسابه في تويتر لهذه الدعوات.

وكتب بن ظافر: "رسالة لمن يروج لدفن صالح كامل بجوار قبر خديجة أولا:هل الأرض تقدس أهلها ألم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء،  أن يدفنوا حيث ماتوا ولم يأمر بنقلهم للمدينة".

وتابع: ثانيا.. هل تعرفون موقف صالح كامل من التصوف والتصوف ينافي ما كانت عليه خديجة  رضي الله عنها من نصرة الوحي والسنة وحي والتصوف يخالفه.

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد وجهوا  انتقادات لاذعة ضد صحيفة مكة السعودية، بسبب تغطيتها لخبر دفن رجل الأعمال الراحل صالح كامل، ونشرها أن قبره يجاور خديجة.

وعنونت الصحيفة التي ترأس الراحل مجلس إدارتها حتى وفاته، خبر دفنه قائلة : "صالح كامل يجاور أم المؤمنين خديجة ليلة الـ 27 من رمضان".

وأثار انتشار الخبر حفيظة واستنكار طيف واسع من السعوديين، منددين بأن الصحيفة ساوت بين رجل الأعمال الراحل والسيدة خديجة، في القدسية والمكانة.

وعلق أحد رواد تويتر قائلا: "لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم 
والله ما عاد بقي إلا تصلون وتسلمون عليه وتكمل.. ومن يكون صالح كامل حتى يقارن بأم المؤمنين خديجة وأنه دفن بجوارها عنوان يعتبر سقطة في حق صحيفة اقترن اسمها بأم القرى مكة المكرمة.. وشتان بين أم المؤمنين وبين من جاورها وحسبنا الله ونعم الوكيل".

يذكر أن رجل الأعمال الشهير صالح كامل توفي قبل يومين عن عمر يناهز 79 عامًا.

وصالح عبد الله كامل رجل أعمال وأحد المستثمرين المشهورين في مجال الإعلام وذلك من خلال مؤسسة ART راديو وتليفزيون العرب .

وقد ولد صالح كامل في عام 1941م في مكة المكرمة، لعائلة كانت تعمل بالطوافة، وكان والده يعمل مديراً عاماً لديوان مجلس الوزراء.


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