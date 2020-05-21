محيي إسماعيل يهاجم رامز جلال: تعذيب مع سبق الإصرار

وصف الفنان محيي إسماعيل، حلقته في برنامج "رامز مجنون رسمي"، برحلة تعذيب.
وقال محيي في تصريحات صحفية: "أقسم بالله ما كنت أعرف شيء وفوجئت زي أي حد".
وأضاف: "ما حدث ببرنامج رامز رحلة تعذيب فجائية ليس لي دخل فيها إطلاقا وكانت مع سبق الإصرار والترصد اللي أنا أساسا رافضه لكن كنت مجبر لأني جالس ومربوط على كرسي به كل فنون التعذيب”.
وتابع: “حاولت كسر الكرسي للأسف كان الكرسي بيكهرب وبدأت رحلة التعذيب مع سبق الإصرار والترصد”.
وكان رامز قد استضاف محيي إسماعيل في حلقة الأمس، حيث لم يتخلَ الأخير عن وصفه بأنه قيصر السينما المصرية، وفي نهاية الحلقة، وبعد وقوعه في مقلب المياه وخروجه من المقلب قام بضرب رامز قائلا : " أنا قيصر السينما المصرية".
وتقوم فكرة برنامج رامز مجنون رسمي في هذا الموسم، حول خداع الضيف في البداية عن طريق مذيعة تسأل الضيف عدة أسئلة ثم يجلس الضيف علي كرسي الاعتراف ومن هنا يبدأ المقلب.