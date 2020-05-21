وفاة أستاذ بطب الإسكندرية متأثرا بإصابته بكورونا

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متابعات- الدويني فولي

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وفاة

جامعة الإسكندرية

الكلى

فيروس كورونا

عمرو عبيد

توفى الدكتور عمرو عبيد، أستاذ أمراض الكلى بكلية الطب جامعة الإسكندرية اليوم، الخميس، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى العجمي للعزل.

ووفقا لبيان صادر عن الكلية اليوم، فإن الدكتور الراحل توفى أثناء تلقيه العلاج داخل مستشفى العجمي للعزل.

ونعت الكلية برئاسة الدكتور وائل نبيل، والأساتذة بجميع الأقسام زميلهم الراحل، داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة.



وتعتبر تلك هي الوفاة الثالثة بين الأطقم الطبية بالإسكندرية، حيث توفى الدكتور ياسر عثمان، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر المعمورة، والممرضة صفاء محمد، متأثرين بإصابتهم بالفيروس.

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