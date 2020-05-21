» أمريكا تصل إلى 93 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا

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فيروس كورونا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز في أحدث إحصاء لها ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 93439 حالة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الخميس أنه تم تسجيل 1551853 حالة إصابة بالفيروس في الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما يجعلها الدولة الأولى على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.


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