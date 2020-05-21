8 ضحايا..محامي ذهب لمصالحة زوجته فارتكب مجزرة

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قالت وسائل إعلام محلية عراقية إن محاميا من محافظة ذي قار قام بقتل وإصابة ثمانية أشخاص من بينهم ابنته، بإطلاق النار عليهم بعد مشاكل عائلية.

وقال موقع "ناس" إن ابنة المحامي، وعمرها عامان، قتلت في الحادث، وكذلك والد زوجته وأختاها وأخوها.

ونقل الموقع عن مصادره إن خلافاً حدث بين محامٍ وزوجته، ذهبت الأخيرة على إثره إلى منزل أهلها في قضاء الإصلاح، وتبعهم المحامي الذي يسكن في حي سومر وسط الناصرية مع ابن عمه إلى منزل ذوي زوجته في الساعة الثانية من ظهر اليوم، وفتح النار على العائلة وقتل خمسة أشخاص وأصاب ثلاثة.

وتابعت المصادر بحسب موقع الحرة ، أن زوجة المحامي مصابة بأربعة طلقات نارية وحالتها خطرة جداً، بالإضافة إلى إصابة ابنته (الأخرى) وأخت زوجته أيضاً بإطلاق النار.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني لاذ بالفرار، وتم تعميم اسمه واسم ابن عمه وأوصافهما على السيطرات الداخلية والخارجية.


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