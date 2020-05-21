» «أسترازينيكا» البريطانية: قادرون على تصنيع مليار جرعة لقاح لكورونا

21 مايو 2020 - 05:31 م



أعلنت شركة "أسترازينيكا" البريطانية لصناعة الأدوية، أنها ستقوم بتصنيع مليار جرعة من لقاح جامعة أكسفورد المحتمل ضد فيروس كورونا.



وأضافت في بيان، أنها "أبرمت اتفاقيات أولية لتوفير ما لا يقل عن 400 مليون جرعة"، مشيرة أنها "ستبدأ عمليات التسليم الأولى في سبتمبر القادم".



وأشارت إلى أنها "تهدف لإبرام المزيد من الصفقات لزيادة قدرتها خلال الأشهر القليلة المقبلة، لضمان الوصول إلى لقاح يكون متاحًا عالميًا".



كان عملاق المستحضرات الطبية قد تعهد في السابق بإنتاج لقاح كافٍ لعلاج نصف سكان بريطانيا بحلول نهاية الصيف إذا نجحت التجارب، لكنه زاد الآن من الرهان لتغطية أكثر من ثُمن سكان العالم البالغ عددهم 7.8 مليار نسمة.



وجاء ذلك بعد حصول الشركة على مليار دولار من "هيئة البحث والتطوير الطبي الحيوي المتقدم الأمريكية" لتطوير اللقاح وإنتاجه وتسليمه.



وذكرت "أسترازينيكا" أن "برنامج التطوير يشمل تجربة سريرية للمرحلة الثالثة بمشاركة 30 ألف شخص بالإضافة لتجربة للأطفال".



وأكدت الشركة أنها تتعاون مع عدد من الدول والمنظمات متعددة الأطراف "لجعل اللقاح المحتمل لجامعة أكسفورد متاحًا على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم بطريقة منصفة."



وأوضحت أنها "بدأت المرحلة الأولى والثانية من التجارب السريرية الشهر الماضي لتقييم السلامة والقدرة المناعية والفعالية لدى أكثر من 1000 متطوع سليم في إنجلترا".



ولفتت إلى أنه إذا كانت نتائج هذه التجارب، المتوقع ظهورها قريبًا، إيجابية "فإنها يمكن أن تقود إلى تجارب في مراحل متأخرة في عدد من البلدان".



وقال الرئيس التنفيذي لأسترازينيكا، باسكال سوريوت، إن الشركة "ستبذل كل ما في وسعها لجعل هذا اللقاح متاحًا بسرعة وعلى نطاق واسع".



وأضاف لصحيفة "إيفنينج ستاندرد": "هذا الوباء مأساة عالمية وهو تحد للبشرية جمعاء. نحن بحاجة إلى هزيمة الفيروس معًا وإلا فسيستمر في إحداث معاناة شخصية كبيرة وترك آثار اقتصادية واجتماعية طويلة الأمد في كل بلد حول العالم. نحن فخورون جدًا بالتعاون مع جامعة أكسفورد لتحويل عملهم الرائد إلى دواء يمكن إنتاجه على نطاق عالمي ".



وتابع: "نود أن نشكر حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على دعمهما الجوهري لتسريع تطوير وإنتاج اللقاح. سنفعل كل ما في وسعنا لجعل هذا اللقاح متاحًا بسرعة وعلى نطاق واسع ".



يأتي ذلك بعد أيام فقط من إعلان الحكومة البريطانية أنه سيتم توفير 30 مليون جرعة من لقاح جامعة أكسفورد بحلول سبتمبر إذا نجحت التجارب.



وقال وزير الأعمال ألوك شارما الأحد: "إن علماءنا في طليعة تطوير اللقاح. وتعني هذه الصفقة مع "أسترازينيكا" أنه إذا نجح لقاح جامعة أكسفورد، فسكون سكان المملكة المتحدة أول من يحصلون عليه".



وكانت "أسترازينيكا" وقعت اتفاقية تعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية لتصنيع وطرح اللقاح المحتمل الذي تطوره الجامعة لمكافحة فيروس كورونا.



