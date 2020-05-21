  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دولار

الدولار يرتفع مجددًا أمام الجنيه اليوم الخميس

الطقس

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس عيد الفطر

الذهب

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الخميس.. تعرف عليه

لبنان

مجاعة تهدد الشعب اللبناني بسبب فيروس كورونا

ضابط شرطة يطلق النار على سائق في مشاجرة بالقليوبية

8 ضحايا..محامي ذهب لمصالحة زوجته فارتكب مجزرة

كأس العالم

مفاجأة صادمة لـ"قطر" بشأن تنظيم كأس العالم

صورة

بالصور.. "السيسي" ينقذ مصورًا توقع سقوطه من "الشباك"

قبائل الأمازون تستخدم العسل ولحاء الأشجار لعلاج كورونا

قبائل الأمازون تستخدم العسل ولحاء الأشجار لعلاج كورونا

سحب عينات من وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تنفي إصابتها بفيروس كورونا (بيان)

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

بيان سعودي قوي ضد خطة إسرائيلية

السعودية تصدم إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية بالقدس

عرب وعالم

السعودية
السعودية
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

قلق إسرائيلي من عقوبات أوروبية حال ضمها أجزاء بالضفة

#

إسرائيل هدمت 648 مسكنا ومنشأة بالضفة في 2019

#

فلسطين ترفض مصادقة إسرائيل على بناء حي استيطاني في الخليل

إسرائيل

السعودية

الضفة الغربية

صفقة القرن

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن رفض المملكة لخطط وإجراءات إسرائيل الهادفة لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وشددت الوزارة، على أن المملكة تندد بأي إجراءات أحادية الجانب، وبأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الخارجية السعودية التأكيد على موقف المملكة الثابت "تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ووقوفها الدائم إلى جانبه ودعم خياراته، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية".

كما أكدت دعم المملكة للجهود الداعية لدفع عجلة التفاوض وفق مقررات الشرعية الدولية، للتوصل إلى حل عادل وشامل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

وتجدر الإشارة إلى، أن صفقة القرن التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتسوية بين الفلسطينيين وإسرائيل، تمنح إسرائيل الحق في اقتطاع أراض من الضفة الغربية المحتلة وضمها لما يسمى بدولة إسرائيل وفرض سيادتها عليها.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أطباء: آلام الرقبة مؤشر على مضاعفات نادرة لكورونا
» أمريكا تصل إلى 93 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا
» مفاجأة في قضية "جونسون" وعلاقته بامرأة أمريكية
» «أسترازينيكا» البريطانية: قادرون على تصنيع مليار جرعة لقاح لكورونا
» شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض
» «أياما معدودات»: كن ربانيًا ولا تكن رمضانيًا
» بالفيديو.. أفعى سامة تباغت فتاة بهجوم مفترس
» السعودية تحصد 4 جوائز عالمية في مسابقة شمال البلطيق للفيزياء
» بدءا من يومي السبت والأحد.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين
» إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا
» سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية