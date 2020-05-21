  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر06:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
دولار

الدولار يرتفع مجددًا أمام الجنيه اليوم الخميس

الطقس

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس عيد الفطر

الذهب

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الخميس.. تعرف عليه

لبنان

مجاعة تهدد الشعب اللبناني بسبب فيروس كورونا

ضابط شرطة يطلق النار على سائق في مشاجرة بالقليوبية

8 ضحايا..محامي ذهب لمصالحة زوجته فارتكب مجزرة

كأس العالم

مفاجأة صادمة لـ"قطر" بشأن تنظيم كأس العالم

صورة

بالصور.. "السيسي" ينقذ مصورًا توقع سقوطه من "الشباك"

قبائل الأمازون تستخدم العسل ولحاء الأشجار لعلاج كورونا

قبائل الأمازون تستخدم العسل ولحاء الأشجار لعلاج كورونا

سحب عينات من وزيرة الصحة

وزيرة الصحة تنفي إصابتها بفيروس كورونا (بيان)

9 مليارات ريال..بشرى سارة من الملك سلمان للموظفين

بيان سعودي قوي ضد خطة إسرائيلية

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس عيد الفطر

آخر الأخبار

الطقس
الطقس
Advertisements

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

الكويت تزف بشرى سارة عن شفاء مرضى كورونا

#

"الوزراء" يزف بشرى سارة بشأن السينما والنوادى الرياضية

#

بدء اجتماع الوزراء.. وقرارات مهمة بشأن عيد الفطر

#

«الجنايني»: يزف بشرى سارة بشأن استئناف الدورى

درجات الحرارة

العيد

الأرصاد

هيئة الارصاد الجوية

عيد الفطر المبارك

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس عيد الفطر

أحمد سالم

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المنتظر أن تتعرض البلاد لانخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة، اعتبارًا من يوم الجمعة  ?? مايو ويستمر إلى يوم الجمعة الموافق ?? مايو.

وتتوقع الهيئة، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المنتظر يوم الأحد المقبل أول أيام عيد الفطر المبارك، أن نشهد سقوط أمطار ( ?? % تقريبا ) متوسطة الشدة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متفرقة ، وتؤدي إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحرين الأحمر والمتوسط.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية أن  من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى لإنخفاض ملحوظ وتدريجي في درجات الحرارة إعتبارا يوم الجمعة  ?? مايو إلى يوم الجمعة ?? مايو ليسود طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إن من المنتظر يوم الأحد الموافق أول أيام عيد الفطر  أن تشهد القاهرة الكبرى سقوط أمطار خفيفة ( ?? % تقريبا على مناطق متفرقة يصاحب ذلك نشاط للرياح تكون مثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة على فترات متفرقة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» أطباء: آلام الرقبة مؤشر على مضاعفات نادرة لكورونا
» أمريكا تصل إلى 93 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا
» مفاجأة في قضية "جونسون" وعلاقته بامرأة أمريكية
» «أسترازينيكا» البريطانية: قادرون على تصنيع مليار جرعة لقاح لكورونا
» شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض
» «أياما معدودات»: كن ربانيًا ولا تكن رمضانيًا
» بالفيديو.. أفعى سامة تباغت فتاة بهجوم مفترس
» السعودية تحصد 4 جوائز عالمية في مسابقة شمال البلطيق للفيزياء
» بدءا من يومي السبت والأحد.. خبر سار من الأرصاد للمواطنين
» إصابة 8 لاعبين بفيروس كورونا
» سلطان عمان يعفو عن مئات السجناء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    06:53 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية