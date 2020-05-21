  • الخميس 21 مايو 2020
  • بتوقيت مصر08:45 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
رامز جلال

الفنان الذي تراجع رامز جلال عن عرض حلقته اليوم

سامح شكري

"شكري" يبحث مع مسئول أممي جهود السلام بالمنطقة

بيان الخميس

بيان الخميس: تسجيل 774 إصابة و16 وفاة بكورونا

اختبارات الأجسام المضادة: 17 في المائة من سكان لندن مصابون بكورونا

17 في المائة من سكان لندن مصابون بكورونا

مطار القاهرة

مطار القاهرة يستقبل طائرتين.. بدء إجلاء مصريين من السعودية

دولار

الدولار يرتفع مجددًا أمام الجنيه اليوم الخميس

الطقس

الأرصاد تزف بشرى سارة بشأن طقس عيد الفطر

الذهب

هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الخميس.. تعرف عليه

لبنان

مجاعة تهدد الشعب اللبناني بسبب فيروس كورونا

ضابط شرطة يطلق النار على سائق في مشاجرة بالقليوبية

8 ضحايا..محامي ذهب لمصالحة زوجته فارتكب مجزرة

"ترامب" يهاجم روسيا

عرب وعالم

ترامب
ترامب
Advertisements

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

صورة مثيرة لنجل "ترامب" تحرج "ميلانيا"

#

"ترامب" يهاتف "بن سلمان" بعد احتدام الخلاف مع روسيا

#

ترامب يهاجم فنانا شهيرا : " قليل الحكمة"

#

إيفانكا ترامب تشيد بالسعودية

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس، روسيا على خلفية معاهدة السماء المفتوحة.

وقال "ترامب" إن علاقته جيدة مع روسيا، غير أنه اتهم موسكو بأنها "لم تلتزم بمعاهدة السماء المفتوحة".

وجاءت تصريحات ترامب للصحفيين في البيت الأبيض على خلفية تقارير صحفية نقلت عن مسؤولين كبار في البيت الأبيض قولهم إن واشنطن قررت الانسحاب من الاتفاقية المبرمة عام 1992.

من جهتها، أعلنت الخارجية الروسية أن الولايات المتحدة لم تبلغها رسميا بعد بانسحابها من اتفاقية السماء المفتوحة، معربة عن خيبة أملها إزاء هذا القرار.

وتضم اتفاقية السماء المفتوحة 32 دولة، وتسمح بتحليق طائرات مراقبة غير مسلحة في أجواء الدول الأعضاء، بهدف تعزيز التفاهم المتبادل والثقة عن طريق منح جميع الأطراف دورا مباشرا في جمع المعلومات عن القوات العسكرية والأنشطة التي تهمها.

وستصبح اتفاقية السماء المفتوحة ثالث اتفاقية دولية في مجال الرقابة على الأسلحة تنسحب منها إدارة ترامب التي سبق أن تركت عام 2018 الاتفاق النووي مع إيران ثم خرجت العام الماضي من معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى المبرمة مع موسكو عام 1987.

ويأتي ذلك وسط مخاوف من أن واشنطن ستقرر عدم تمديد معاهدة ستارت التي تقضي بتخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للولايات المتحدة وروسيا، وتنتهي فترة سريانها العام القادم.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» الصحة: تعافي 223 مصابًا وخروجهم من مستشفيات العزل
» "ترامب" يهاجم روسيا
» «رودمان» صديق زعيم كوريا الشمالية: في هذه الحالة سيبدو أن هناك خطأ ما
» أطباء: آلام الرقبة مؤشر على مضاعفات نادرة لكورونا
» أمريكا تصل إلى 93 ألف حالة وفاة بفيروس كورونا
» مفاجأة في قضية "جونسون" وعلاقته بامرأة أمريكية
» «أسترازينيكا» البريطانية: قادرون على تصنيع مليار جرعة لقاح لكورونا
» شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض
» «أياما معدودات»: كن ربانيًا ولا تكن رمضانيًا
» بالفيديو.. أفعى سامة تباغت فتاة بهجوم مفترس
» السعودية تحصد 4 جوائز عالمية في مسابقة شمال البلطيق للفيزياء

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:56

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية