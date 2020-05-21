"شكري" يبحث مع مسئول أممي جهود السلام بالمنطقة

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سامح شكري
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تفاصيل لقاء سامح شكرى مع وزير خارجية الفاتيكان

تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالاً هاتفياً من المبعوث الأممي لعملية السلام "نيكولاي ملادينوف"، اليوم 21 مايو الجاري، وذلك للتنسيق مع مصر حول الجهود والتحركات الدولية المتوقعة خلال المرحلة المقبلة في إطار الرباعية الدولية المعنية بالسلام في الشرق الأوسط.

وشدد وزير الخارجية خلال الاتصال حرص مصر على تقديم كل الدعم لجهود المبعوث الأممي حفاظاً على مسار عملية السلام، مستعرضاً الاتصالات التي أجراها مع مختلف الأطراف المعنية من أجل دفع جهود السلام والاستقرار على الساحة الإقليمية والحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتوفير الأمن لكافة دول المنطقة بما يكفل تحقيق الازدهار والقدرة على مواجهة التحديات وفي مقدمتها القضاء على مخاطر الإرهاب، وهو ما يتطلب الحيلولة دون اتخاذ أية إجراءات أحادية من شأنها التأثير سلباً على فرص التوصل للسلام العادل والدائم.

وأكد "ملادينوف" من جانبه حرصه على التنسيق الكامل مع مصر بالنسبة للتحركات المستقبلية على صعيد الجهود المبذولة لاستئناف مسار السلام وفق حل الدولتين.

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