  • الجمعة 22 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:39 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المنسي

تعليق ناري لزوجة الشهيد المنسي على حلقة "الاختيار"

كورونا

ماذا لو استمر كورونا بدون علاج مثل الايدز؟ .. خبير يجيب

كورونا في مصر

قرار التعايش مع "كورونا" أصبح مفروضاً على البشرية‎

الشيخ أسامة عبد العظيم

نقل الشيخ «أسامة عبدالعظيم» إلى المستشفى في حالة صحية سيئة

من يغيث موظفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؟

رغم كورونا.. صادرات مصر ترتفع خلال الربع الأول من 2020

القبض على 7 أشخاص بحوزتهم رشاش إسرائيلى وفرد روسى وبنادق آلية وخرطوش بالبحيرة

شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض

علم السعودية

بيان بشأن الأميرة حصة ابنة الملك سلمان

رامز جلال

الفنان الذي تراجع رامز جلال عن عرض حلقته اليوم

سامح شكري

"شكري" يبحث مع مسئول أممي جهود السلام بالمنطقة

بيان الخميس

بيان الخميس: تسجيل 774 إصابة و16 وفاة بكورونا

فلسطين: وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل "أصبح ساريا"

عرب وعالم

القيادي الفلسطيني محمد اشتية: السلطة على حافة الانهيار
القيادي الفلسطيني محمد اشتية: السلطة على حافة الانهيار
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

مذيع الجزيرة يصدم الجميع بـ"التطبيع مع إسرائيل"

#

محيي إسماعيل يحرج تامر حسني بتصريح ناري

#

السعودية: هذا شرطنا لتطوير العلاقات مع إسرائيل

#

سر وقف مفاوضات السعودية مع قطر

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل "أصبح ساريا وأن المؤسسات الفلسطينية الرسمية بدأت بتنفيذه‎.
جاء ذلك خلال لقائه مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية.
وقال اشتية، إن "قرار القيادة الفلسطينية بشأن وقف العمل بالاتفاقيات أصبح ساريا وبدأت الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية تنفيذه".
والثلاثاء، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين أصبحتا في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الإلتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية.
وجاء الموقف الفلسطيني، احتجاجا على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.
وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.
وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسه. -

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نجل "المنسي": الجيش انتقم للشهداء "لكن انتقامى أنا لسا مجاش"
» عميد معهد القلب يكشف: تصرفات خاطئة قد تؤدي إلي الوفاة
» واشنطن تعتزم الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة
» لمواجهة كورونا.. إجراءات احترازية جديدة في غزة
» تطوراات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة
» روسيا تحذر من أعمال إسرائيل التوسعية في فلسطين
» فرنسا.. 83 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لـ 28 ألفا و215
» ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإفريقيا ومصر الأعلى وفيات
» مصر للطيران تُسير 476 رحلة جوية دولية وداخلية
» صورة جريئة لممرضة تعالج مرضى كورونا تثير الجدل
» عمدة يتظاهر بالموت لتفادي القبض عليه بعد خرق حظر كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية