فلسطين: وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل "أصبح ساريا"

21 مايو 2020 - 10:50 م

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الخميس، أن قرار وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل "أصبح ساريا وأن المؤسسات الفلسطينية الرسمية بدأت بتنفيذه‎.



جاء ذلك خلال لقائه مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الفلسطينية.

وقال اشتية، إن "قرار القيادة الفلسطينية بشأن وقف العمل بالاتفاقيات أصبح ساريا وبدأت الأجهزة الأمنية والوزارات والمؤسسات الفلسطينية الرسمية تنفيذه".

والثلاثاء، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن منظمة التحرير، ودولة فلسطين أصبحتا في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأمريكية والإسرائيلية، ومن جميع الإلتزامات المترتبة على تلك التفاهمات والاتفاقات، بما فيها الأمنية.

وجاء الموقف الفلسطيني، احتجاجا على التهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.

والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية.