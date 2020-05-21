» واشنطن تعتزم الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة

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ترامب
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المصريون ووكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، اعتزام بلاده الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة، متهما روسيا بعدم الالتزام ببنودها.
جاء ذلك في تصريح للصحفيين في حديقة البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن.
وقال ترامب، إن بلاده لن تعود إلى المعاهدة إلى أن تفي روسيا بمسؤولياتها تجاه الاتفاقية.
وأضاف علاقاتنا مع روسيا جيدة جدا، إلا أنها لا تلتزم بهذه الاتفاقية، وسننسحب منها حتى تفي موسكو بمسؤولياتها.
وأردف "هذه فرصة عظيمة لعقد صفقة جديدة".
وأعرب ترامب، عن اعتقاده بأن روسيا ستعود لإبرام صفقة جديدة مع الولايات المتحدة في هذا الشأن.
جدير بالذكر أن روسيا والولايات المتحدة من بين 34 دولة وقعت على اتفاقية الأجواء المفتوحة الرامية لتعزيز الشفافية في الأنشطة العسكرية وتسهيل مراقبة تحديد الأسلحة والاتفاقات الأخرى.
كما أن تركيا من ضمن هذه الاتفاقية التي وضعت أمام الدول للتوقيع عليها في 1992، ضمن تدبير بناء الثقة والأمن في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.


وفي الفترة بين 2 و5 فبراير/ شباط 2016، طلبت روسيا القيام برحلات مراقبة في تركيا في إطار اتفاقية الأجواء المفتوحة؛ إلا أن أطراف الاتفاقية لم تتوصل إلى اتفاق حول مسار هذه الرحلة التي لم تتحقق حينها.

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