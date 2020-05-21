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عميد معهد القلب يكشف: تصرفات خاطئة قد تؤدي إلي الوفاة

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الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق
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المصريون ـ متابعات

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أكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، أن هناك بعض التصرفات الخاطئة يقوم بها البعض أثناء التعامل وإسعاف شخص مريض قد تؤدى إلى تدهور حالته الصحية وفي الكثير من الأحيان قد تسبب في بعض المضاعفات الكارثية وقد ينتهي الأمر بالوفاة أو الغيبوبة مدى الحياة.
وكشف"جمال"، خلال برنامجه "رب زدني علما" المذاع عبر شاشة فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الخميس، أن من الأخطاء التى يقع فيها الكثيرين هي أعطاء أدوية الحموضة في حالة الشكوى من ألم البطن فمن الممكن أن يموت الشخص خلال دقائق وإغفال عمل رسم قلب (ECG) فقد يكون سبب ألم البطن حدوث جلطة في القلب وليس حموضة المعدة.
وعلى الجانب الآخر، أكد أن التشخيص الخاطئ لألم الصدر وعدم القيام بالفحص بواسطة الأشعة العادية على الصدر مؤشر للإصابة بالذبحة.

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