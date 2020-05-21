  • الجمعة 22 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:40 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
المنسي

تعليق ناري لزوجة الشهيد المنسي على حلقة "الاختيار"

كورونا

ماذا لو استمر كورونا بدون علاج مثل الايدز؟ .. خبير يجيب

كورونا في مصر

قرار التعايش مع "كورونا" أصبح مفروضاً على البشرية‎

الشيخ أسامة عبد العظيم

نقل الشيخ «أسامة عبدالعظيم» إلى المستشفى في حالة صحية سيئة

من يغيث موظفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؟

رغم كورونا.. صادرات مصر ترتفع خلال الربع الأول من 2020

القبض على 7 أشخاص بحوزتهم رشاش إسرائيلى وفرد روسى وبنادق آلية وخرطوش بالبحيرة

شاب يفتح النار من "رشاش" في شوارع الرياض

علم السعودية

بيان بشأن الأميرة حصة ابنة الملك سلمان

رامز جلال

الفنان الذي تراجع رامز جلال عن عرض حلقته اليوم

سامح شكري

"شكري" يبحث مع مسئول أممي جهود السلام بالمنطقة

بيان الخميس

بيان الخميس: تسجيل 774 إصابة و16 وفاة بكورونا

خبير تشريعات:

قرار التعايش مع "كورونا" أصبح مفروضاً على البشرية‎

آخر الأخبار

كورونا في مصر
كورونا في مصر
Advertisements

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

فلسطين: وقف العمل بالاتفاقيات مع إسرائيل "أصبح ساريا"

#

"الديهي": الاستهانة بأزمة كورونا "هيودينا في داهية"

#

الوزراء يناقش خطة التعايش مع كورونا لإعلانها قريبًا

#

اتفاقية صلح مع كورونا

قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، إن عودة الحياة الاقتصادية والتعايش مع فيروس كورونا يحتاج لقرار سيادي، لأن المواطنين قابعون في بيوتهم خائفون من انتشار الفيروس.
وأوضح "سعيد"، في لقائه ببرنامج "الاقتصاد والناس"، المذاع على القناة الثانية المصرية، أنه قبل فتح الدولة للتعايش مع كورونا، يجب النظر إلى أوضاع الدول التي سبقتنا في اتخاذ هذا القرار، لأنه نتيجة لفرض حظر التجول ظل المواطنون في بيوتهم لنحو 3 أشهر، وفي الصين هناك أشخاص فقدوا وظائفهم وآخرين انخفضت رواتبهم للنصف، مشيرًا إلى أن المواطنين سيعودون للحياة مرة أخرى لكن ليس لديهم دخل لشراء السلع من الأسواق.
وأضاف أنه نتيجة فرض الحظر البضائع تكدست في الأسواق، والمتاجر قررت تخفيض حجم حاجتها من البضائع، مما يترتب عليه أن المصنع يخفض عدد العمالة، أو يخفض في عدد ورديات العمل، متابعًا: "الركود بيجيب ركود.. العامل اللي بيشتغل 2 وردية هيشتغل وردية واحدة، يعني هياخد 50% من الدخل فقط، ومش هيقدر يشتري عدد معين من المنتجات".
وأكد أن الدول تعيش في حلقة اقتصادية متكاملة والركود الذي حدث في الصين سيحدث غدًا في أمريكا وفي أوروبا، لأن هذا الركود خطره الاقتصادي واضح، لكننا مع خطورة المرض نستطيع السيطرة عليه بشكل أو بآخر، مشيرًا إلى أن الأضرار الاقتصادية التي ستنتج ستكون ضخمة للغاية لكن يمكن تلافيها في هذه المرحلة.
وأشار إلى أنه لا يجب البحث عن الأرباح في هذه الفترة ولكن يجب الحفاظ على معدل تشغيل المصانع، لأن المواطن في حاجة للكثير من المنتجات الاستهلاكية التي لا يستطيع الاستغناء عنها، لكنه يجب فرض إجراءات وقاية واحترازية أقوى للعمال للحماية من الإصابة بفيروس كورونا.
واختتم خبير التشريعات الاقتصادية حديثه قائلًا: "مقدرش أقول إيقاف العمل في المرحلة اللي إحنا فيها، قرار العودة مفروض على البشرية، لازم الناس تأكل وتتعالج ويبقى عندها احتياجاتها اليومية، والحياة هترجع طبيعية لقبل ظهور الفيروس لما نلاقي لقاح حقيقي، نحن نطالب بعودة الاقتصاد لكل دول العالم بالقدر الذي يسمح للمواطن أنه يعيش ويبقى في إنتاج ودخل".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» نجل "المنسي": الجيش انتقم للشهداء "لكن انتقامى أنا لسا مجاش"
» عميد معهد القلب يكشف: تصرفات خاطئة قد تؤدي إلي الوفاة
» واشنطن تعتزم الانسحاب من اتفاقية الأجواء المفتوحة
» لمواجهة كورونا.. إجراءات احترازية جديدة في غزة
» تطوراات جديدة بشأن مفاوضات سد النهضة
» روسيا تحذر من أعمال إسرائيل التوسعية في فلسطين
» فرنسا.. 83 وفاة بكورونا ترفع الحصيلة لـ 28 ألفا و215
» ارتفاع كبير في إصابات كورونا بإفريقيا ومصر الأعلى وفيات
» مصر للطيران تُسير 476 رحلة جوية دولية وداخلية
» صورة جريئة لممرضة تعالج مرضى كورونا تثير الجدل
» عمدة يتظاهر بالموت لتفادي القبض عليه بعد خرق حظر كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:23 ص

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية