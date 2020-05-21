"الإبراشي": "السيسي" حريص على هذا الأمر الهام

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قال الإعلامى وائل الإبراشى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى حريص على مواصلة عجلة الإنتاج و إفتتاح ومتابعة المشروعات الكبرى، رغم ما تمر به الدولة المصرية الآن، وتابع:"بنواجه منحة وجائحة بكل الضوابط الطبية، ولكن في ذات الوقت لن تتوقف المشروعات الكبرى ذات البعد الاجتماعى ومنها ما افتتحه اليوم الرئيس".
وأضاف "الإبراشى"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن محافظة الإسكندرية تحولت إلى عاصمة المخالفات بعدما استغل البعض الفترة التى عقبت 25 يناير، وعمد في المخالفات، وتابع:"الرئيس السيسى كان حريص على إزالة المخالفات ومحاسبة والمخالفين ..الدولة ستضرب بيد من حديد على كل من يتجرأ على أموال الشعب".
ولفت "الإبراشى"، إلى أن منهج الدولة المصرية الآن هو مواجهة جائحة فيروس  كورونا المستجد،"كوفيد19"،  بالإجراءات الطبية ومواصلة الإنتاج وملاحقة كل من يخالف القانون، وتابع:"المصالحات في الفساد لم يعد ينطلى على الدولة الآن".

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