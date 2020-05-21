» نجل "المنسي": الجيش انتقم للشهداء "لكن انتقامى أنا لسا مجاش"

21 مايو 2020 - 11:40 م

قال حمزة ابن الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، إنه تابع حلقة اليوم من مسلسل الاختيار، مشدداً على أنه سيثأر لوالده من الإرهابيين التكفيريين، نفسى أشفهم.. لو طلت واحد والله محدش يعرف أنا هعمل فيه إيه.. أنا ممكن أفرمه في إيدى".

وأضاف ابن الشهيد خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن الجيش المصرى انتقم لشهداء الوطن، ولكن انتقامى أنا لسا مجاش".

وأكد ابن الشهيد، أنه يتمنى أن يكون ضابطاً في المستقبل من أجل الانتقام من التكفيريين، والإرهابيين، وعاوز أقول للكفرة إن شاء الله يجى اليوم اللى مش هيقدروا يتحركوا حتى في الأنفاق بتعتهم".



