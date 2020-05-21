زوجة الشهيد المنسي تشكر المشاركين في مسلسل «الاختيار»

قالت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، إنها كل يوم تزداد فخر، بما قدمه زوجها البطل وكافة الشهداء الذين قدموا أرواحهم، في سبيل الدفاع عن تراب الوطن، وتابعت:"كل يوم بزداد فخرى بأحمد وكل الشهداء..بحث أنى مكنتش عارفه حاجة عن تضحيات الشهداء".
وأضافت "منار سليم" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أن صناع عمل مسلسل الاختيار وكافة المشاركين به أبطال أيضاً، استطاعوا أن يقدموا عمل حاز على إعجاب المصريين بعدما وضح حجم التضحيات التي يقدمها الشهداء في سبيل الدفاع عن أرض الوطن، وتابعت:"أبطال المسلسل عاوز أقول لهم..أنتم أبطال من نوع آخر قمتم بكل جهد مشكور ..محدش فيكم قصر ..أنا فخورة بصناع العمل".