زوجة الشهيد المنسي تشكر المشاركين في مسلسل «الاختيار»

21 مايو 2020 - 11:50 م

قالت منار سليم، زوجة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد المنسى، إنها كل يوم تزداد فخر، بما قدمه زوجها البطل وكافة الشهداء الذين قدموا أرواحهم، في سبيل الدفاع عن تراب الوطن، وتابعت:"كل يوم بزداد فخرى بأحمد وكل الشهداء..بحث أنى مكنتش عارفه حاجة عن تضحيات الشهداء".

