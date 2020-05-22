  • الجمعة 22 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

أسطورة ليفربول: حالة واحدة تدفع صلاح للرحيل

أول تعليق لابنة فرج فودة بعد حذف مناظرة والدها

أول تعليق لابنة فرج فودة بعد حذف مناظرة والدها

"الموت يفوق الوصف".. قصة صحابي توفي صبيحة عيد الفطر

"الموت يفوق الوصف".. قصة صحابي توفي صبيحة عيد الفطر

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

الغموض مستمر.. زعيم كوريا الشمالية يختفي مجددا

جمال خاشقجي

أولاد خاشقجي: لوجه الله " عفونا عن قاتل والدنا"

أحمد كريمة

كريمة:النبي كان يستلف من عمه زكاة سنتين مقدمًا

تركي آل شيخ

رسالة قاسية من "آل الشيخ" لمنتقديه

الإعلامية بسمة وهبة

لأول مرة ..بسمة وهبة تغني علي الهواء

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: أنا عربي أصيل.. وهذا دليلي

ياسر عرفات ولد في القاهرة .. ونهاية غامضة خيمت على وفاته

ياسر عرفات ولد في القاهرة .. ونهاية غامضة خيمت على وفاته

تامر أمين : "الكلام دا علي عهدة وزير التعليم العالي"

الحياة السياسية

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

وزير التعليم العالي: بدء انحسار فيروس كورونا 7 يونيو

#

بدرية طلبة وانتصار يجبران "تامر أمين" على الاعتذار

#

"مش لبابا و ماما"..وزير التعليم ينفعل علي أوليا الأمور

#

وزير التعليم العالي: كورونا الصيني مختلف عن اللي عندنا

النهار

تامر أمين

خالد عبد الغفار

كورونا

أكد الإعلامي تامر أمين،أن جائحة كورونا ستنتهي بشكل كامل من مصر، في منتصف شهر يوليو المقبل، قائلا "أنا مش بفتي، وهذا الكلام على عهدة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، بأن إحصائيات وزارة التعليم العالي تتحدث بأن مصر ستسجل يوم 16 يوليو المقبل، صفر حالة إصابة بفيروس كورونا، معقبًا: "هذا الخبر يحمل بشارة كبيرة للمصريين".

وتوقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن يصل إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر حتى انتهاء الأزمة نحو 37 ألف مصاب، معقبا: "نفترض أن مصر ستسجل صفر حالات بعد تسجيل 37 ألف حالة إصابة".

 وأشار "عبدالغفار"، خلال كلمته في افتتاح عدد من المشروعات التنموية بالأسكندرية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، إلى أنه من المتوقع أن نصل للحد الأقصى من تسجيل الإصابات يوم 28 أو 29 مايو، لافتا إلى أن قرارات تعطيل الدراسة، وإيقاف حركة الطيران ساهمت في منع تفشي الوباء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حيل بريئة لتخفيف فاتورة الكهرباء والمياه
» "فيفا" يعدل شروط الترشح لـ "الجبلاية"
» إمام صلاة العيد عن كواليس اختياره :" الوزير هو من أبلغني الخبر "
» المحظوظ.. نظارة لطفل يمني في مزاد بـ 2.5 مليون ريال
» " إحنا مش بتوع حداد" تشعل مواقع التواصل
» محافظ الإسكندرية يكشف عن هذا الأمر بالمحافظة
» "كلينتون" يعود مجددا بـ" ابنة الرئيس"
» الأهلى يحتفل بالذكرى الـ19 على تتويجه بلقب نادى القرن
» وفاة والدة فنان شهير ويطلب من جمهوره هذا الأمر
» نجل "المنسي": الجيش انتقم للشهداء "لكن انتقامى أنا لسا مجاش"
» عميد معهد القلب يكشف: تصرفات خاطئة قد تؤدي إلي الوفاة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية