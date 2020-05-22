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"كلينتون" يعود مجددا بـ" ابنة الرئيس"

عرب وعالم

بيل كلينتون وجيمس باترسون
بيل كلينتون وجيمس باترسون
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متابعات- أمينة عبد العال

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الولايات المتحدة

بيل كلينتون

الرئيس المفقود

أعلن الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلنتون عن عزمه إصدار رواية بوليسية جديدة بعنوان " ابنة الرئيس" بمشاركة المؤلف الشهير جيمس باترسون والذي شاركه رواية أخري في عام 2018 وهي " الرئيس المفقود".

وحققت الرواية السابقة مبيعات كبيرة حيث بيع منها 3 مليون نسخة وكانت تتمحور حول مخاطر الهجمات الإلكترونية ، وقال باترسون عنها إنها كانت من أجمل إنجازات مسيرته الأدبية و أنه سعيد بالعمل مع كلينتون مرة أخري.

ومن المتوقع أن يصدر الكتاب في 2021 وهو يحكي عن رئيس سابق يريد الابتعاد عن الأضواء بعد خسارته في الانتخابات إلا أنه يواجه تهديد يتعلق بابنته ما يرغمه علي العودة إلي الأضواء مجددا .

جدير بالذكر أن بيل كلنتون آلف العديد من الكتب من بينها  مذكراته " ماي لايف" عام 2004 كما أصدرت ابنته تشلسي عدة كتب للأطفال.


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