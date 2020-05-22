» محافظ الإسكندرية يكشف عن هذا الأمر بالمحافظة

22 مايو 2020 - 10:13 ص

أشاد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية،بمشروع بشاير الخير الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بمحافظة الإسكندرية ، قائلا :"مشروع رائع، ومجهز على أعلى مستوى، و مستوى رائع يليق بأهلنا".



وأضاف "الشريف"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مع الإعلامي شريف عامر ، بأن مشروع بشائر الخير 3 يستوعب 10 آلاف وحدة سكنية بتكلفة 3 مليار و505 مليون جنيه.



وتابع :" أعمال تسكين المواطنين في مشروع بشائر الخير سيبدأ فورا، منوها بأن كم المخالفات في محافظة الإسكندرية يعتبر الأكبر على مستوى الجمهورية.

