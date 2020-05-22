» المحظوظ.. نظارة لطفل يمني في مزاد بـ 2.5 مليون ريال

22 مايو 2020 - 10:18 ص

لم يتوقع الطفل اليمني "محمد"، أن مزحة منه مع أحد المصورين، سوف تجلب له الحظ، الذي لم يكن يوما يدور في خياله.

المصور عبدالله الجرادي تجول في مخيم للنازحين بمأرب، وفجأة طلب منه أحد الأطفال، أن يصوره مقابل نظارته التي صنعها بنفسه.

انتشرت الصورة، ووضعت النظارة في مزاد لشراء كسوة العيد له، حيث اشتراها مدير عام المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن (مسام) باثنين مليون ونصف ريال يمني.

واشتعلت مواقع التواصل بصورة الطفل اليمني المحظوظ، حيث علق أحد رواد تويتر : " النظارة وضعت على طاوله للمزاد وصل سعرها إلى مليونين ونصف المليون ريال يمني أي ما يعادل 4 آلاف دولار أميركي ويعادل15000ريال سعودي الله يجزاه خير ويبارك له في ماله الذي اشتراها".

وعلق آخر : " صورة رائعة بالرغم من قساوة الوضع إلا أن ابتسامته تحمل في طياتها أمل بمستقبل واعد بعون الله تعالى.. نتمنى أن يعود اليمن سعيدا كما كان ولا نامت أعين الخونة والعملاء وفاقدي الوطنية والضمير".