  • الجمعة 22 مايو 2020
  • بتوقيت مصر12:08 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
صلاح

أسطورة ليفربول: حالة واحدة تدفع صلاح للرحيل

أول تعليق لابنة فرج فودة بعد حذف مناظرة والدها

أول تعليق لابنة فرج فودة بعد حذف مناظرة والدها

"الموت يفوق الوصف".. قصة صحابي توفي صبيحة عيد الفطر

"الموت يفوق الوصف".. قصة صحابي توفي صبيحة عيد الفطر

منشق يفجر مفاجأة عن زعيم كوريا الشمالية

الغموض مستمر.. زعيم كوريا الشمالية يختفي مجددا

جمال خاشقجي

أولاد خاشقجي: لوجه الله " عفونا عن قاتل والدنا"

أحمد كريمة

كريمة:النبي كان يستلف من عمه زكاة سنتين مقدمًا

تركي آل شيخ

رسالة قاسية من "آل الشيخ" لمنتقديه

الإعلامية بسمة وهبة

لأول مرة ..بسمة وهبة تغني علي الهواء

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: أنا عربي أصيل.. وهذا دليلي

ياسر عرفات ولد في القاهرة .. ونهاية غامضة خيمت على وفاته

ياسر عرفات ولد في القاهرة .. ونهاية غامضة خيمت على وفاته

أولاد خاشقجي: لوجه الله " عفونا عن قاتل والدنا"

الحياة السياسية

جمال خاشقجي
جمال خاشقجي
Advertisements

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

جمعة عن صلوات التراويح: حرمناها لوجه الله

#

حفظ الفروع وضياع الأصول

#

تصريح مفاجئ من "بن سلمان" عن قاتل "الحريري"

#

"الجندي": الكثير يفهمون هذه الآية بطريقة خاطئة

جمال خاشقجي

أخبار السعودية

العفو

أبناؤه

قاتل والدنا

في تطور جديد في قضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي عفا أبناؤه عن قاتله.

وأصدر أبناؤه بيانا صباح اليوم أكدوا فيه : "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابة الكريم "وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين" .

وأضاف أبناء خاشقجي: " نعلن العفو عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى ، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

يذكر أن جمال خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده في مطلع أكتوبر 2018، حيث شغلت قضيته الرأي العالمي، منذ وقوع الجريمة، والتي ممتدة إلى الآن.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

جدل "إبراهيم نصر" .. مسلم أم مسيحي؟!

محمود سلطان

مسلسل (خالد بن الوليد).. ونموذج المثقف المتعوس

د. هشام الحمامي

البرنس ومعارك أخرى

فراج إسماعيل

دفاعاً عن تجديد الخطاب الديني الإسلامي

حسن اسميك

"الاختيار والنهاية".. ثورة الدراما المصرية

محمد الخضيري

لماذا نجحت السعودية وفشلت إيران؟!

بدر السيف
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» حيل بريئة لتخفيف فاتورة الكهرباء والمياه
» "فيفا" يعدل شروط الترشح لـ "الجبلاية"
» إمام صلاة العيد عن كواليس اختياره :" الوزير هو من أبلغني الخبر "
» المحظوظ.. نظارة لطفل يمني في مزاد بـ 2.5 مليون ريال
» " إحنا مش بتوع حداد" تشعل مواقع التواصل
» محافظ الإسكندرية يكشف عن هذا الأمر بالمحافظة
» "كلينتون" يعود مجددا بـ" ابنة الرئيس"
» الأهلى يحتفل بالذكرى الـ19 على تتويجه بلقب نادى القرن
» وفاة والدة فنان شهير ويطلب من جمهوره هذا الأمر
» نجل "المنسي": الجيش انتقم للشهداء "لكن انتقامى أنا لسا مجاش"
» عميد معهد القلب يكشف: تصرفات خاطئة قد تؤدي إلي الوفاة

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    03:23

  • شروق

    05:00

  • ظهر

    11:57

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:53

  • عشاء

    20:23

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية