أولاد خاشقجي: لوجه الله " عفونا عن قاتل والدنا"

22 مايو 2020 - 10:30 ص

في تطور جديد في قضية الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي عفا أبناؤه عن قاتله.

وأصدر أبناؤه بيانا صباح اليوم أكدوا فيه : "في هذه الليلة الفضيلة من هذا الشهر الفضيل نسترجع قول الله تعالى في كتابة الكريم "وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين" .

وأضاف أبناء خاشقجي: " نعلن العفو عن من قتل والدنا رحمه الله لوجه الله تعالى ، وكلنا رجاء واحتساب للأجر عند الله عز وجل".

يذكر أن جمال خاشقجي قتل داخل قنصلية بلاده في مطلع أكتوبر 2018، حيث شغلت قضيته الرأي العالمي، منذ وقوع الجريمة، والتي ممتدة إلى الآن.