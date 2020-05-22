لأول مرة ..بسمة وهبة تغني علي الهواء

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إكسترا نيوز

بسمة وهبة

الإختيار

بدأت الإعلامية بسمة وهبة، برنامجها اليومي ، بأغنية "قالوا إيه"، وعرض قائمة شهداء موقعة كمين مربع البرث، وملحمة الشهيد الأسطورة العقيد أركان حرب أحمد المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة.
وقالت وهبة،خلال برنامجها "كل يوم" المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"،:"إن أبطال موقعة البرث استشهدوا رجالا وأبطالا،  واقفين على رجليهم عشان بلدهم، وحلقة مسلسل الاختيار رجعتنا 3 سنين للوراء، والمشاهد تحمل نفس الوجع والغضب والحزن ".

 وتابعت: "مسلسل الاختيار أعاد لنا الذاكرة، وذكرنا بخسة وندالة الإرهاب وأكد لنا أن مصر فيها رجال وأبطال وإن الدم الطاهر ف سيناء مش هيروح هدر،وقلبى كان يقف مع كل مشهد وحركة بملحمة البرث.. ونسيت إن المشاهد مسلسل وتمثيل، ولكن مليون شكرًا لصناع الاختيار".

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