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" إحنا مش بتوع حداد" تشعل مواقع التواصل

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العقيد أحمد صابر منسي
العقيد أحمد صابر منسي
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متابعات- أمينة عبد العال

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وديع

الإختيار

العقيد منسي

احنا مش بتوع حداد

أثارت أغنية " إحنا مش بتوع حداد" والخاصة بالعقيد أحمد صابر منسي ضجة علي مواقع التواصل خاصة أن عرضها جاء بالتزامن مع الحلقة الأخيرة لمسلسل الاختيار والتي استشهد فيها.

و شارك الآلاف مقطع اليوتيوب علي صفحاتهم الخاصة معلقين علي مشاركة أبناء العقيد منسي في  المقطع بكلمات العزاء لأسرته.

ويقول الرائد بالمعاش محمد وديع وهو مؤلف كلمات الأغنية التي  غناها المطرب أحمد جمال ، أنه كتب كلمات الأغنية خصيصا لمنسي وجميع شهداء الجيش المصري، لافتا إلي أنه ظهر في مقطع الفيديو بمشاركة 14 ضابط قوات مسلحة بالمعاش مؤكدا أنه فورا علمهم بأن الأغنية للشهداء رحبوا جدا و حضروا علي الفور والبعض منهم جاء من المحافظات.

وأضاف لوديع في تصريحاته لـ" الوطن" أن هناك سبب أكبر وراء رغبة الضباط بالمعاش للمشاركة وهو رؤية أبناء منسي " حمزة وعليا" .  

و لا يعتبر هذا أول كلمات للرائد وديع بل هو صاحب شعارات الصاعقة " قالوا أيه".

بعض كلمات الأغنية:"وقف هنا وافتح جميع كُتب التاريخ، واكتب وقول أبطال بتعشق أرضها، وتضحي عادي بعمرها، وسط الذهول صمت المكان فجر وأدان، وصلوا حي على الحياة، نده الوطن لبوا نداه، ضحك العريس علشان عرف اليوم شهادته، أكيد ينول، واحنا مش بتوع حداد، احنا نار تحت الرماد، احنا صخر ميتكسرش، وكل ضربة يزيد ثبات.. منسي حي ميتنسيش، بعد أرضي خلاص مفيش منسي، 100 مليون يموتوا والبلد دى متنحنيش، الولاد راضيين يموتوا الولاد عاشقين ترابها الولاد واقفين يقاتلوا للى فيها واللى سابها، الولاد حالفين ليمحوا كل من فكر يعادي، كفني علمك يا بلادي، ربنا أخيراً كتبها، واحنا مش بتوع حداد".

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