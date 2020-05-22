كريمة:النبي كان يستلف من عمه زكاة سنتين مقدمًا

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الزكاة

أفتي الشيخ الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر،بجواز إخراج زكاة عيد الفطر المبارك لصندوق تحيا مصر.

وأضاف "كريمة"، خلال حواره في برنامج "نور النبي" على قناة "صدى البلد" مع الإعلامي حمدي رزق، بأنه ثبت وصح أن النبي كان يستلف من عمه العباس بن عبد المطلب، زكاة سنتين مقدمًا لبيت مال المسلمين".

وتابع: "النبي في الحديث كان يحصل على سنتين مقدمًا من زكاة عمه لأن عمه كان يتاجر في الأنعام، وكان يوجه ذلك لبيت مال المسلمين للنفع العام أو للمشروعات العام".

وواصل حديثه "العلماء قالوا إن كل مشروعات النفع العام كصندوق تحيا مصر، لاسيما وأن هذا الصندوق يقود مشروعات رائدة تمسح دموع البؤساء وتعلي قدر وقيمة الإنسان وتشعر المواطن بأن هناك دولة تشعر به وتقف بجانبه، وبالتالي يجوز إخراج الزكاة له".

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